Глава ЛНР объявил о прекращении огня в Донбассе в одностороннем порядке

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий в одностороннем порядке объявил о прекращении огня в Донбассе. «Сегодня, в целях демонстрации нашей приверженности мирному урегулированию конфликта мы делаем в одностороннем порядке очередной шаг. Мной отданы соответствующие указания... установить "режим тишины". Всем подразделениям Народной милиции ЛНР открывать огонь в ответ на обстрелы и провокации со стороны украинской армии и нацгвардии строго запрещено», – говорится в заявлении Плотницкого, текст которого приводит Луганскинформцентр.

Режим прекращения огня должен начать действовать в ночь с 14 на 15 сентября. «Надеемся, что данный шаг станет примером для руководства Украины и Киев последует нашему примеру», – отметил глава ЛНР. Он призвал наблюдателей ОБСЕ осуществить «реальный и беспристрастный контроль» за выполнением «режима тишины».