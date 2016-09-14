Обама: Путин для Трампа – образец для подражания

Действующий президент США Барак Обама сосредоточился на критике кандидата на главный пост страны от Республиканской партии Дональда Трампа, пока кандидат от демократов Хиллари Клинтон оправляется от пневмонии. На встрече с избирателями в поддержку Клинтон в Филадельфии Обама заявил, что для Трампа «образцом для подражания» является президент России Владимир Путин, сообщает Bloomberg.

«Он (Трамп) любит этого парня (Путина)», - заявил Обама и призвал подумать, что происходит с Республиканской партией. «Раньше она выступала против России и авторитаризма, и сражалась за свободу. Теперь их кандидат хвалит и называет сильным лидером парня, который вторгается в малые страны и сажает в тюрьмы своих противников», - цитирует Обаму CNN. Позже он подчеркнул, что нынешние республиканцы – «это не партия Авраама Линкольна, это не та Америка, которую я знаю».

Обама также выразил уверенность в том, что Трамп не сможет представлять США на внешнеполитической арене и быть главнокомандующим страны. «Мне приходится иметь дело с Россией. Это часть внешней политики. Но я не хожу и не говорю, что это пример для подражания для меня», — провел параллель Обама.

Сам Трамп не признавался в любви к России и Путину. Не исключено, что Обама цитировал The New York Times, которая 8 сентября напечатала статью «Любовь Трампа к Путину: президентский образец для подражания», отмечает ТАСС.