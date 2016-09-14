Генпрокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении фонда Трампа

Благотворительный фонд кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа стал объектом расследования генпрокуратуры Нью-Йорка. Об этом в интервью CNN сообщил глава ведомства Эрик Шнейдерман, передает Reuters. Он намерен проверить соблюдение фондом закона о некоммерческих организациях.

«Мой интерес к этому делу, на самом деле, продиктован моими полномочиями в качестве регулятора деятельности некоммерческих организаций в штате Нью-Йорк. Мы были обеспокоены тем, что фонд Трампа, возможно, участвует в какой-то некорректной деятельности с этой точки зрения», - сказал Шнейдерман. Он не уточнил в чем именно подозревается фонд Трампа.

Сам Шнейдерман является сторонником конкурента Трампа – кандидата от демократов Хиллари Клинтон, взявшей тайм-аут в предвыборной кампании из-за пневмонии. Ранее генпрокурор возбудил расследование в отношении Трампа и его не существующего ныне университета о мошенничества на $40 млн в 2013 г.

Представитель штаба Трампа Стивен Ченг отверг подозрения Шнейдермана, назвав их политически мотивированными, и указал на то, что генпрокурор Нью-Йорка «в течение многих лет» закрывал глаза на деятельность Клинтон. Обвинения в адрес Трампа Ченг считает ни чем иным как попыткой отвлечь внимание от последних промахов Клинтон.

Ранее Трамп сам обвинял Клинтон в том, что во время работы госсекретарем она коррумпирована жертвователями фонда Clinton Foundation, основанного ее мужем, экс-президентом Биллом Клинтоном.