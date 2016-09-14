Клинтон продолжит предвыборный марафон 15 сентября

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вернется к предвыборной гонке 15 сентября, заявил ее пресс-секретарь Ник Меррилл. «Клинтон продолжит поездки по делам кампании в четверг», - цитирует его заявление «Интерфакс» со ссылкой на CNN. 11 сентября Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии памяти жертв терактов во Всемирном торговом центре. Позже врачи сообщили, что у 68-летней экс-госсекретаря диагностирована пневмония.

По словам Меррилл, вторник Клинтон провела у себя дома в Чаппакве, штат Нью-Йорк. «Она проводит день за звонками и чтением сводок, она также посмотрела по телевизору речь президента США Барака Обамы в Филадельфии», - сказал он. На среду в графике Клинтон мероприятия не запланированы.