ОКР не знал, что во время Игр-2016 Алоян сдал положительный допинг-тест

Директор-руководитель главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях, глава российской делегации на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Игорь Казиков заявил агентству «Р-спорт», что ему не было известно о положительной допинг-пробе российского боксера Миши Алояна, сданной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также, по его словам, во время Игр не было сообщений о нарушении россиянами антидопинговых правил.

«Мне ничего не было известно о положительной пробе Алояна. Надо разбираться с этим, что случилось. Во время Игр абсолютно не было никаких сообщений (о положительных допинг-пробах) по нашей сборной», - сказал Казиков в телефонном разговоре.

Ранее тренер боксера Эдуард Кравцов говорил «Р-спорту», что WADA проведет расследование по положительной допинг-пробе Алояна, и спортсмен должен избежать дисквалификации. «Капли эти были выписаны по назначению врача, принимались только в тренировочный период по согласованию доктора команды. В соревновательный период, разумеется, спортсмен их не принимал, возможно, получился какой-то остаточный эффект. Уже написаны объяснительные, есть чеки от доктора. Олимпийский комитет занимается этим процессом, были объяснительные отправлены в WADA. В 99% случаев спортсмены отделываются выговорами, ничего тут такого нет в этом случае», - рассказал тренер.

Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало принимать запрещенные вещества американским олимпийским чемпионкам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн. В ночь на 15 сентября хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая информацию о том, что серебряный медалист Олимпиады-2016 Алоян 21 августа, в последний соревновательный день Игр, сдал положительный допинг-тест.