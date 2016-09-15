МИД России назвал иск Украины по Конвенции по морскому праву притязаниями на Крым

Поданный Украиной иск в арбитражный суд о нарушении Россией Конвенции по морскому праву является претензией Киева на Крым, указывают в МИД РФ.

«Россия как участник указанной конвенции добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному договору, и это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова», - заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что Украина, видимо, считает, что на эти пространства распространяется ее суверенитет, права и юрисдикция как прибрежного государства. «Вызывает удивление подобная трактовка статуса вод вокруг полуострова», - отметила Захарова.

«В результате воссоединения Крыма с Россией Украина больше не является прибрежным государством в отношении прилежащих к Крыму морских пространств и, следовательно, не обладает правами в них», - подчеркнула представитель МИДа. Из чего Захарова сделала вывод, что украинская инициатива «является ничем иным, как притязаниями на сам Крым».

Она добавила, что Москва пока не получала официального уведомления Киева об обращении в арбитражный суд.

16-17 января Лондонский суд рассмотрит иск России к Украине по «долгу Януковича» в $3 млрд. Накануне министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что его страна «открыта для внесудебного урегулирования, если для него будут найдены приемлемые основания». При этом Киев уверен в своей правовой позиции.

Также Украина подала четыре иска в ЕСПЧ против России. В них Киев просит взыскать с Москвы компенсацию за события в Крыму и Донбассе. В сентябре Киев планирует подать в ЕСПЧ еще один иск против России, который будет касаться запрета меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее министр юстиции Павел Петренко также отмечал, что Украина подала два иска в Международный уголовный суд, которые касаются евромайдана и событий в Донбассе и Крыму. Новый иск в Международный суд ООН, по его словам, готовился совместно украинскими мидом и минюстом.