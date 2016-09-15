Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Италии

В центре Италии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков расположен в 118 км к северо-востоку от Рима и в 32 км к западу от города Асколи-Пичено, пострадавшего от землетрясения 25 августа. Очаг залегал на глубине 10 км.

25 августа в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 6. После него прошла серия мощных афтершоков. В результате землетрясения погибли около 300 человек, более 400 получили ранения и свыше 2000 человек остались без крыши над головой.