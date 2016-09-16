«Левада-центр» готов судиться с Минюстом

«Левада-центр» не будет обжаловать в суде включение в реестр НКО-иностранных агентов. Как сообщил «Интерфаксу» директор организации Лев Гудков, «Левада-центр» считает это решение ошибочным, себя иностранным агентом не признает и готов к иску от Минюста, но сам подавать иск не будет.

«Мы получили протокол об административном правонарушении. Теперь дело за Минюстом», - сказал он. Организация готовит документы для судебного разбирательства и готова отстаивать свою позицию в суде.

Как разъяснил «Коммерсантъ», АНО по-прежнему не признает себя иностранным агентом, но юридически будет доказывать что-либо только в том случае, если того потребует через суд само Министерство юстиции. Такую тактику избрали юристы «Левада-центра», обнаружив, что закон «О некоммерческих организациях» и ведомственные инструкции вполне допускают такой способ защиты.

5 сентября Минюст по итогам внеплановой проверки включил АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр иностранных агентов. Проверка проводилась на основании обращения сенатора Дмитрия Саблина. Гудков раньше говорил, что изменение статуса организации сократит финансирование и существенно осложнит ее работу. По его словам, «Левада-центр» не может отказаться от зарубежных контрактов, так как они составляют существенную часть дохода АНО, так что будет оспаривать это решение в суде.

Другие социологические организации выступили против включения «Левада-центра» в список иностранных агентов и потребовали пересмотреть это решение. Об этом говорится в заявлении Объединения исследователей рынка и общественного мнения (ОИРОМ), которое подписали, в частности, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, президент ФОМа Александр Ослон, председатель совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов и директор направления заказных маркетинговых исследований «TNS Россия» Евгений Попов. Проведение социологических исследований, в том числе изучение общественного мнения, включая публикацию, анализ и обсуждение их результатов, является научной, а не политической деятельностью.