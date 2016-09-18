На Урале сломалось более 40 КОИБов

В Свердловской области вышли из строя более 40 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). По словам председателя избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, по данным на 14.30 местного времени, вышел из строя 41 КОИБ из установленных на избирательных участках в регионе 640.

Он добавил, что Свердловская область является лидером в России по количеству применяемых КОИБов.

Избирательные комиссии, где КОИБы вышли из строя, начинают использовать обычные ящики для голосования.

Ранее в воскресенье стало известно, что в начале голосования на думских выборах в Самарской области произошел сбой в работе половины КОИБов.