Минобороны: боевики в Алеппо проводят перегруппировку сил, ситуация напряженная

Боевики в сирийском городе Алеппо готовятся к масштабным боевым действиям и сосредоточивают бронетехнику на ряде направлений, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что скопление

бронетехники и автомобилей зафиксировано как внутри восточной части города, так и в пригородах. Генерал-майор подчеркнул, что

террористы проводят перегруппировку и готовятся к масштабным боевым действиям. Он назвал ситуацию в Алеппо «особенно напряженной».

«Пользуясь режимом прекращения боевых действий и тем, что правительственные войска не отвечают на обстрелы, в районах, контролируемых боевиками как в темное, так и в светлое время суток идет активное перемещение живой силы и техники», - сказал Конашенков.

Он также рассказал, ссылаясь на информацию от населения, что боевики казнили 26 жителей Алеппо. «Сегодня около 10 утра вышедшие через первый и шестой гуманитарные проходы жители района Шейх Хадер города Алеппо рассказали о казни накануне 26 местных сирийцев, в том числе девяти подростков, просивших боевиков, прибывших из другой части города, покинуть их квартал, чтобы избежать активизации там боевых действий», - сказал Конашенков.

В результате многомесячных дипломатических препирательств между Россией и США 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри объявили о плане по примирению сторон в Сирии. Соглашение состоит из пяти документов, которые остались засекреченными.