«Единая Россия» преодолела 50% по данным на 00.00 мск

По данным на 00.00 мск по итогам обработки 21,9% голосов, «Единая Россия» преодолела 50%, а КПРФ почти догнала ЛДПР. У «Единой России» – 50,3% голосов, у КПРФ – 15,09%, а у ЛДПР – 15,5%, у «Справедливой России» – 6,4%, следует из данных, публикуемых в видеотрансляции ЦИК. Коммунисты России (2.68%) приближаются к трехпроцентному барьеру.

Политолог Константин Калачев говорит, что «Единая Россия» показала высокий результат за счет простоты месседжа кампании: голосуй за партию президента. «Рейтинг президента распространяется и на партию. Есть запрос на стабильность, люди не готовы к экспериментам и возврату к прошлому. Люди понимают, что партия полезна президенту, и ее поддерживают», – считает он.

«Единая Россия» набирает относительно ожидаемые цифры при текущей явке, говорит политолог Михаил Виноградов: «Если бы она была выше – ситуация была бы менее предсказуемой. Но оппозиция недостаточно предъявляла себя в качестве мощной альтернативы. В частности, КПРФ перестала бороться за городских избирателей и ушла в нишу своего Сталина».