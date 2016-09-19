Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться в начале октября

Председатель Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин сообщил, что Госдума нового созыва может собраться на свое первое пленарное заседание в начале октября. «Я думаю, что на первой неделе октября вполне реальный срок, когда Государственная дума может собраться на свое первое пленарное заседание», – сказал Нарышкин. Согласно Конституции первое собрание Госдумы должно пройти не позднее чем на 30-й день после выборов. Нарышкин призвал депутатов скорее приступить к работе над проектом бюджета.

По итогам обработки 93,1% протоколов «Единая Россия» получает 343 места в Госдуме, улучшив результат более чем на 100 мест, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, «Справедливая Россия» – 23.