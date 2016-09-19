В Москве «Яблоко» занимает четвертое место после обработки 94,94% бюллетеней

В Москве на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 37,55% по итогам обработки 94,94% бюллетеней. Как передает агентство «Москва», это заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. КПРФ вышла на второе место с 13,95%, на третьем - ЛДПР с 13,1%. «Яблоко» обошло «Справедливую Россию» и получило 9,56%. Эсеры набрали пока 6,59%.

«Я думаю, что не все партии смогли заинтересовать избирателей своими программами. Всем надоели сказки «вот мы придем, мы все знаем, мы это решим. Зарплаты, пенсии повысим...», а за счет чего и как - народ не понимает, - сказал Горбунов. - Я думаю, что это серость политического поля, мало выступать на телевидении, в газете, надо что-то менять. Общаясь с различными представителями партий, кандидатами, посмотрим как они встречались с избирателями. Людей больше волнуют чисто житейские мелочи, а не когда рассказывают, что все сделают в мировом масштабе».

По предварительным данным, явка на выборы в Госдуму в Москве составила 35,18%.