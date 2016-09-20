Госдеп: США могут пересмотреть возможность сотрудничества с Россией в Сирии

Соединенные Штаты возмущены сообщениями о бомбежке гуманитарной колонне в Алеппо и о гибели сотрудников гуманитарной организации, которые пытались помочь сирийскому народу, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби. В Вашингтоне считают, что России и сирийскому режиму было известно, куда направляется эта автоколонна. Ранее об этом заявил руководитель гуманитарной программы ООН Стивен О'Брайен.

США поднимут этот вопрос в прямом диалоге с Россией, пообещал Кирби. «С учетом вопиющего нарушения режима прекращения огня мы пересмотрим возможность сотрудничества с российской стороной в будущем», - заявил он.

Представитель госдепа также напомнил, что американская сторона на протяжении недели настаивала, чтобы Москва выполняла обязательства, взятые на себя в Женеве, по облегчению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи сирийскому населению. И все это время сирийский режим неоднократно не пропускал конвои ООН и не давал им распределять продукты, воду и лекарства, столь нужные отчаявшимся гражданам, заявил он, добавив, что только в понедельник правительственные структуры наконец-то разрешили передвижение некоторым гуманитарным колоннам.

С самого начала военной операции в Сирии 30 сентября 2015 г. Москва не раз говорила о возможности договориться о координации усилий российских и американских военных в борьбе с террористическими группировками. 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри после 14-часовых переговоров в Женеве согласовали пакет из пяти документов об урегулировании в Сирии. Первым шагом на пути к стабилизации ситуации должно было стать подтверждение режима прекращения боевых действий. Если бы режим прекращения боевых действий продержался семь дней, в Сирии должен был быть создан специальный центр по размежеванию террористов и умеренной оппозиции. Стороны также закрепили механизмы поставок гуманитарной помощи.

Самым сложным пунктом соглашения на практике оказался отвод сил противоборствующих сторон от дороги «Кастелло» на севере Алеппо. Это единственный путь, связывающий оппозиционные силы с осажденным городом. Сирийские власти опасались, что боевики, часть из которых сразу заявила об отказе признать соглашение, воспользуются дорогой, по которой планируется транспортировать гуманитарную помощь, для переброски подкреплений. Грузовики с гуманитарной помощью в Алеппо за время перемирия так и не прошли, указывает Reuters.

По данным Минобороны России, за неделю перемирия режим прекращения огня был нарушен 302 раза, погибли 63 мирных жителя и 252 получили ранения.