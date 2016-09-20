В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате пенсионерам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о единовременной выплате пенсионерам в размере 5000 руб. Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Согласно документу право на выплату будут иметь граждане, постоянно проживающие на территории России и являющиеся по состоянию на 31 декабря 2016 г. получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России. Если выплата не была осуществлена своевременно, она должна быть выдана позднее.

Единовременная выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. Расходы на эти цели составят 221,7 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Выплата в размере 5000 руб. будет осуществлена в январе 2017 г. Средства должны быть начислены независимо от получения пенсионером иных выплат и предоставления ему мер социальной поддержки.

Правительство приняло решение заменить разовыми выплатами в размере 5000 руб. вторую индексацию пенсий в 2016 г. Средства на единовременную выплату будут заложены в бюджет ПФР на 2017 г. Порядок единовременной выплаты устанавливается Минтрудом России.