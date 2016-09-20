Российские военные заявили об убийстве 40 террористов в бою в Алеппо

Правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС отбили атаку боевиков в Алеппо и убили около 40 террористов, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон. На него ссылается «Интерфакс». Атака была отбита утром 20 сентября в квартале Аль-Шкейф на северной окраине города, в результате силы Башара Асада восстановили контроль над южной окраиной этого квартала. В бою сирийская армия уничтожила четыре БМП, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Днем 19 сентября сирийский режим заявил о выходе из перемирия, о котором за неделю до этого договорились США и Россия. Российские военные заявили, что вечером в понедельник боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» начали наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск вглубь до 500 м, а утром 20 сентября они перешли в наступление в направлении квартала Шейх-Максуд в Алеппо, взяв при этом под временный контроль участок дороги «Кастелло» протяженностью около 1 км. Сирийские подразделения при поддержке ВКС Росии отразили это наступление.