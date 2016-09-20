Песков считает, что надежды на восстановление перемирия в Сирии почти нет

В Кремле считают, что надежды на возобновление режима прекращения огня в Сирии очень слабые. «Пока очень слабые», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каковы надежды на возобновление перемирия в Сирии.

«Основываясь на той информации, которая поступает по состоянию на вечер накануне, когда началось наступление подразделений (запрещенной в России террористической организации) ан-Нусры, которые, как известно, активно использовали эту неделю для, по всей видимости, пополнения арсенала боеприпасов, для перегруппировки, - на этом фоне мы испытываем крайнюю обеспокоенность», - отметил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что условие для возобновления перемирия очень простое: «Нужно, чтобы прекратили стрелять, чтобы террористы прекратили нападать на вооруженные силы Сирии». Он добавил, что не помешало бы, чтобы американские коллеги случайно не бомбили сирийцев.

Пресс-секретарь сказал, что в настоящее время российские военные проверяют информацию об обстреле гуманитарного конвоя в Сирии. Он также дал комментарий к обвинению США в адрес России об обстреле гуманитарного конвоя в Сирии. «Я не считаю возможным и правильным в целом делать какие-то голословные заключения, в настоящий момент информацию об этом обстреле проверяют наши военные, и я надеюсь, они уже получат информацию конкретную, из первоисточников, и смогут выступить с соответствующим заявлением», - сказал Песков.

Он отметил, что в Москве озабочены ситуацией в Сирии, США так и не смогли размежевать умеренную оппозицию и террористов там. «Главное, что мы можем констатировать, - чрезвычайно напряженную ситуацию», - резюмировал Песков.