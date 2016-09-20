ООН приостановила отправку гуманитарной помощи сирийцам

ООН приостановила передвижение всех гуманитарных миссий в Сирии после обстрела колонны грузовиков с гуманитарной помощью в провинции Алеппо. Как передает ВВС, представитель ООН подчеркнул, что колонна получила все разрешения на проезд и что все участники военного конфликта, в том числе США и Россия, были предупреждены о ее маршруте. Среди погибших оказался высокопоставленный чиновник сирийского подразделения Красного Полумесяца.

Конвой ООН и Красного Полумесяца должен был доставить зерно, теплую одежду и лекарства в город Урм аль-Кубра в Алеппо, где живут 78 000 человек. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что были уничтожены 18 грузовиков из 31. Руководитель гуманитарной программы ООН Стивен О'Брайен заявил, что, судя по предварительным данным, много человек погибли или получили тяжелые ранения.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер назвал обстрел конвоя «вопиющим нарушением международного законодательства в гуманитарной сфере».

Представители ООН не говорят, кто мог стоять за этим ударом по колонне. Базирующиеся в Европе сирийские правозащитники считают, что это могут быть сирийские или российские ВВС. В США заявили, что причастность американских военных к этому обстрелу можно допустить только как случайную ошибку, поскольку атаки на гуманитарные колонны противоречат любым целям США в Сирии и вообще во всем мире. Также там заявили, что могут пересмотреть возможность сотрудничать с Россией по Сирии в дальнейшем и что следующей шаг за Россией, если она хочет доказать приверженность достигнутым договоренностям по перемирию. Пресс-секретарь Владимир Путин Дмитрий Песков отказался комментировать «голословные обвинения» и сказал, что информацию об ударе по колонне изучают российские военные, от которых и следует ждать заявлений по теме.