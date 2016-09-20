Сокращение штата МВД связано с созданием Росгвардии – ТАСС

Сокращение штата МВД России связано с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии страны (Росгвардии), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, сложившаяся ситуация не связана с экономическим кризисом в стране. Сокращения пройдут в том числе в центральном аппарате ведомства. «Это произошло из-за создания Росгвардии, куда перешли сотрудники вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также ОМОН и СОБР», - уточнил он.

Помимо этого указ президента привел в соответствие штатную численность МВД после упразднения ФСКН и ФМС и передачи их функций министерству, добавил источник.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности МВД России на 15%, центральный аппарат ведомства будет сокращен на 10%.