В Нью-Йорке предъявлены новые обвинения подозреваемому в терактах на Манхэттене и в Нью-Джерси

В связи со взрывами и закладкой нескольких бомб в Нью-Йорке и Нью-Джерси обвинения предъявлены 28-летнему Ахмад Хану Рахами, сообщает CNN. В федеральном суде Манхэттена ему были предъявлены обвинения по четырем пунктам - использование оружия массового поражения, совершение взрывов, уничтожение чужой собственности и использование разрушительных устройств. До этого в штате Нью-Джерси его обвинили в попытке покушения на сотрудника полиции.

Из текста обвинения следует, что в дневнике Рахами написал, что хотел бы погибнуть мучеником за ислам, и обещал устроить взрывы на улицах. Также он обвинял США в их политике, направленной против «моджахедов» Афганистана, Ирака, Сирии и Палестины, хвалил лидера «Аль-Каиды» (запрещена в России) Усаму бен Ладена и ряд других радикальных исламистов. Взрывы он готовил в течение нескольких месяцев, установило следствие. Часть компонентов для взрывных устройств он покупал летом через eBay, а один из родственников снял на видео, как он поджигал легковоспламеняющиеся вещества.

По версии следствия, Рахами заложил 18 сентября в районе Челси на Манхэттене две бомбы, одна из которых не взорвалась. При взрыве второй были ранены три десятка человек. 17 сентября заложенная им бомба взорвалась до забега в Нью-Джерси, в котором должны были участвовать 5000 человек, а позднее рядом нашли еще три бомбы. Рахами был ранен при попытке оказать сопротивление при задержании и сейчас находится в больнице.

Также выяснилось, что отец Рахами два года назад предупреждал спецслужбы, что сын может быть террористом. После проверки ФБР не нашло ничего подозрительного и отказалось от подробного расследования.