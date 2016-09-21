На девяти избирательных участках итоги выборов отменены – Памфилова

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что из-за выявленных нарушений были отменены итоги выборов на девяти избирательных участках, в том числе в Адыгее и Дагестане, передает «Интерфакс».

«Первое - участок № 123 в Республике Адыгея, поскольку невозможно с достоверностью определить волеизъявление избирателей. Участок № 1669 в Дагестане - признали недействительными итоги голосования», - сказала она на заседании ЦИК. Всего она назвала девять участков. По ее словам, на участке № 574 в Мордовии выявлено превышение количества избирательных бюллетеней в ящиках для голосования. По одному участку в Белгородской области возбуждено уголовное дело. Нарушения также были зарегистрированы на участках № 2211 и № 2411 в Нижегородской области, а также на участке № 1958 в Ростовской области.

«В Санкт-Петербурге участок № 2269 - нарушение при проведении голосования и установлении итогов голосования. И девятый - тоже в городе Санкт-Петербурге, участок № 1353, нарушение УИК, не позволяющее с достоверностью проследить результаты волеизъявления избирателей», - отметила Памфилова.

По ее словам, ЦИК продолжает изучать жалобы. Число участков с отмененными итогами выборов может увеличиться.