Лужков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин издал указ о награждении экс-мэра Москвы Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена политику «За активную общественную деятельность», следует из текста указа, датированного 21 сентября. В этот день Лужкову исполнилось 80 лет. Он возглавлял Москву с 1992 г. по 2010 г. и был уволен в связи с утратой доверия президента, которым на тот момент был Дмитрий Медведев.