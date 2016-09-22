Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри провели телефонную беседу, по инициативе американской стороны, а затем встречу в составе делегаций, сообщается на странице российского МИДа в Facebook. «Было продолжено обсуждение проблематики сирийского урегулирования», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером по нью-йоркскому времени 22 сентября может повторно собраться министерская встреча Международной группы поддержки Сирии. Перед ее первым заседанием 20 сентября Лавров и Керри уже встречались. Тогда же Керри заявлял, что сохранить соглашение о перемирии в Сирии будет трудно и высказывал сомнения в приверженности России и сирийского правительства женевской сделке.

Накануне официальные представители США возложили на Россию вину за удары по гуманитарному конвою под Алеппо. Источники Reuters в американской администрации сообщали о нахождении двух российских истребителей Су-24 в небе над Алеппо в момент атаки на конвой. Российские МИД и Минобороны отвергали обвинения. Позже российское военное ведомство заявило, что при ударе по конвою в Сирии присутствовал американский беспилотник.