Источники «Интерфакса» опровергли увольнение начальника Захарченко

Руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал Андрей Курносенко сохранит пост, утверждают два источника «Интерфакса». По данным собеседников агентства, ему грозит дисциплинарное взыскание.

Ранее источники «РИА Новости» сообщили, что Курносенко на этой неделе может уйти в отставку из-за скандала, связанного с изъятием у сотрудника ведомства полковника Дмитрия Захарченко 8,5 млрд руб.

13 сентября начальник МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что после ареста Захарченко обсуждается вопрос о реформировании и даже упразднении антикоррупционного главка МВД. Отмечается, что может повториться ситуация 2011 г., когда департамент экономической безопасности, сотрудники которого не раз были замешаны в коррупционных скандалах, был реформирован в ГУЭБиПК.

«Коммерсантъ» также пишет, что предыдущий начальник антикоррупционного главка Денис Сугробов, которого сейчас обвиняют в создании организованного преступного сообщества, после назначения в 2011 г. на должность намеревался уволить Захарченко, но не смог. Якобы в личном деле полковника есть некая отметка (так называемый красный уголок), говорящая о его неприкосновенности.

Захарченко обвиняется в получении взятки в 7 млн руб., злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. Он был арестован 10 сентября.