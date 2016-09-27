Песков назвал слухами информацию об упразднении Следственного комитета

Информация об упразднении Следственного комитета России – это слухи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока это все циркулирует на уровне слухов, а, как известно, слухи мы не комментируем», – сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли планируется ликвидация СК.

Ранее появилась информация о якобы готовящемся упразднении СК, а также о том, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин написал прошение об отставке. О том, что такое заявление было отправлено 20 сентября, сообщило издание Legal Report. Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин накануне опроверг информацию об отставке Бастрыкина.

Владимир Маркин опроверг новую информацию об отставке Александра Бастрыкина
Руководитель СКР Бастрыкин написал прошение об отставке неделю назад – СМИ
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