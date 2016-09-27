Песков назвал слухами информацию об упразднении Следственного комитета

Информация об упразднении Следственного комитета России – это слухи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока это все циркулирует на уровне слухов, а, как известно, слухи мы не комментируем», – сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли планируется ликвидация СК.

Ранее появилась информация о якобы готовящемся упразднении СК, а также о том, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин написал прошение об отставке. О том, что такое заявление было отправлено 20 сентября, сообщило издание Legal Report. Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин накануне опроверг информацию об отставке Бастрыкина.