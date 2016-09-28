Международные следователи установили 100 лиц, причастных к крушению МН17

Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., заявила, что установила круг предполагаемых виновных из 100 человек.

По словам голландского прокурора Фреда Вестербеке, у JIT есть около 100 подозреваемых, которые могли иметь отношение к транспортировке «Бука» и запуску ракеты.

JIT установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Согласно информации следствия пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск. Кроме того, следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты.