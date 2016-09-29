СКР подтвердил задержание начальника подмосковного управления Ространснадзора

По делу о взяточничестве в подразделениях Ространснадзора задержан второй подозреваемый – начальник подмосковного управления Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) Игорь Суржик. Это ТАСС сообщила представитель областного управления СКР Юлия Иванова. Решается вопрос о выборе меры пресечения для него. Днем ранее о задержании Суржика сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

28 сентября по этому делу были проведены обыски по 27 адресам, в частности, в здании московского управления Ространснадзора. Сообщалось, что был задержан инспектор автодорожного надзора Артем Высоцкий и еще 20 подозреваемых во взяточничестве чиновников, чьи имена не назывались. «Чиновники, подозреваемые в получении взяток, находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев», – рассказывал источник «Интерфакса». По его словам, следствие подозревает их в организации поборов с транспортных предприятий, которые осуществляли пассажирские перевозки на маршрутных такси. Общую сумму взяток следствие оценивает минимум в 1,15 млн руб.