Песков отметил неконструктивность риторики Вашингтона

Москва сожалеет о неконструктивной риторике США, которая в последнее время звучит в отношении России, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он прокомментировал, в частности, предупреждение представителя госдепартамента Джона Кирби, что в отместку за действия ВС России в Сирии террористы могут совершить диверсии на российской территории. По словам Пескова, в России есть спецслужбы, которые занимаются борьбой с терроризмом на постоянной основе, «а не по случаю чего-то».

Песков также назвал заявления Кирби неуклюжими, передает «Интерфакс».

Песков также напомнил, что в российско-американских договоренностях по Сирии было «зафиксировано понимание» того, что США должны в недельный срок обеспечить размежевание сирийской оппозиции от террористических группировок. Он подчеркнул, что американская сторона это обязательство не выполнила. «Это то, что можно констатировать, исходя не из каких-то оправданий, а исходя из зафиксированных в документе двусторонних обязательств», - заявил он.

В интервью ВВС Песков также заявил, что у России достаточно ресурсов и она может себе позволить продолжение военной операции в Сирии. «Конечно, мы сталкиваемся с экономическими трудностями, хотя это хорошая возможность для нас подумать о новой модели экономики. Поверьте, у нас достаточно средств, чтобы продолжать глобальную антитеррористическую операцию», - цитирует его ТАСС. Он предложил посмотреть на конфликт с другой стороны: Россия не допустила захвата Сирии террористами «на 100%». «Что бы вы предпочли: чтобы Сирия была потерянным государством и чтобы сотни тысяч мирных жителей вперемешку с террористами бежали в Европу без какого-либо контроля?» - спросил Песков журналиста в ответ на вопрос о том, что Россия не представляет, как выйти из этого конфликта. По словам чиновника, решение об окончании операции примет президент РФ, когда сочтет, что цель достигнута. «Когда это решит президент, верховный главнокомандующий, когда цель будет достигнута на сто процентов», - ответил Песков.