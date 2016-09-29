Минобороны прокомментировало заявление госдепа о возможных терактах в России

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал заявление госдепартамента США о возможных терактах в российских городах. По его словам, представитель госдепа Джон Кирби этим заявлением подтвердил, что сирийская оппозиция является «подконтрольным США международным террористическим интернационалом».

«Не так давно сменивший мундир контр-адмирала в Пентагоне на пиджак официального представителя госдепа США Джон Кирби, уверен, прекрасно осознает последствия своего заявления. Его слова – самое откровенное признание американской стороны, что вся якобы ведущая "гражданскую войну" в Сирии "оппозиция" является подконтрольным США международным террористическим интернационалом», – сказал Конашенков.

Он отметил, что «особо потрясает в признании Джона Кирби» то, что «масштабы прямого американского влияния на деятельность террористов глобальны и дотягиваются в том числе до России». «Маски сняты, господа», – добавил Конашенков.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что возможным последствием войны в Сирии могут стать атаки экстремистов на российские города. Он сказал также, что российских военных из Сирии будут «отправлять домой в мешках для тел». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Кирби «неуклюжими».