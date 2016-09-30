Обама и Меркель осудили «варварские авиаудары российского и сирийского режимов» по Алеппо

Президент США Барак Обама и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. «Президент и канцлер решительно осудили варварские авиаудары российского и сирийского режимов по восточному Алеппо, в районе, заполненном сотнями тысяч мирных жителей, половина из которых дети», - отмечается в сообщении Белого дома. Обама и Меркель возложили на Москву и Дамаск «особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии» и обеспечение доступа гуманитарной помощи ООН к осажденным и труднодоступным районам в Сирии.

Двумя днями ранее госсекретарь США Джон Керри предупредил российского коллегу Сергея Лаврова о готовности Вашингтона приостановить взаимодействие с Россией по Сирии. Чиновники администрации Обамы, по данным Reuters, приступили к обсуждению жестких мер в Сирии, в том числе бомбардировок объектов сирийских правительственных войск, снабжении повстанцев более современным оружием, отправки дополнительного контингента ВС США для обучения курдских и сирийских повстанческих группировок и развертывании дополнительных американских и коалиционных сил в восточной части Средиземного моря. Официальный представитель Госдепа также предупредил, что следствием продолжающейся гражданской войны в Сирии могут стать атаки террористов на российские города. В российском МИДе сочли эти заявления похожими на команду «фас».

Говоря с Меркель об Украине, Обама выразил «решительную поддержку» нормандского формата, который должен способствовать полному осуществлению минских соглашений. Обама и Меркель призвали стороны конфликта уважать соглашение о прекращении огня, начать отвод сил вдоль линии соприкосновения, и предоставить международным наблюдателям беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта.