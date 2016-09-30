Следователи задержали третьего фигуранта дела о коррупции в Ространснадзоре

Главное следственное управление СКР по Москве расследует дело о коррупции в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Дело заведено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следователи задержали третьего подозреваемого – заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна.

Ранее были задержаны начальник управления государственного автодорожного надзора по Московской области Игорь Суржик и инспектор столичного территориального подразделения Артем Высоцкий. Сегодня будет решен вопрос об аресте троих подозреваемых.

По версии следствия, подозреваемые получили взятку «за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки» по Москве и регионам России. За денежные средства сотрудники сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 млн руб., при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений.