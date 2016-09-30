Украина обнародует переговоры диспетчеров с экипажем MH-17

Сегодня в 15.00 состоится срочный брифинг представителя министерства обороны Украины полковника Андрея Лысенко, сообщает телеканал «112 Украина». На нем будут обнародованы переговоры диспетчеров с экипажем малазийского Boeing MH-17, а также предоставлены данные о расположении украинских «Буков» в момент катастрофы.

Ранее совместная следственная группа, которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., обнародовала промежуточные результаты своей работы. Ракета была запущена комплексом «Бук». Этот «Бук» был привезен с территории России и после запуска возвращен на территорию России. Запуск произведен из контролируемого сепаратистами района вблизи населенного пункта Снежное.