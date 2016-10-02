Трамп спародировал недомогание Клинтон

Кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп спародировал недомогание своей соперницы от демократов Хиллари Клинтон, которой стало плохо на траурной церемонии 11 сентября.

«Это женщина, которая, по идее, должна бороться с разными вещами, и она не может пройти 15 футов до своего автомобиля», – сказал он. После этого миллиардер спародировал Клинтон.

На видео видно, как политик сделал несколько шагов, как будто ему стало плохо, как Клинтон, когда ей помогали дойти до автомобиля.

Трамп проиграл Клинтон первые президентские дебаты
Хиллари Клинтон меняет предвыборную стратегию
Трамп передал СМИ справку о состоянии своего здоровья
Фото