Трамп спародировал недомогание Клинтон

Кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп спародировал недомогание своей соперницы от демократов Хиллари Клинтон, которой стало плохо на траурной церемонии 11 сентября.

«Это женщина, которая, по идее, должна бороться с разными вещами, и она не может пройти 15 футов до своего автомобиля», – сказал он. После этого миллиардер спародировал Клинтон.

На видео видно, как политик сделал несколько шагов, как будто ему стало плохо, как Клинтон, когда ей помогали дойти до автомобиля.