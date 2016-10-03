Посол Нидерландов прибыла в МИД России по делу о крушении МН17

Посол Королевства Нидерландов в России Регина Джонс-Бос прибыла в МИД России, куда была вызвана по делу о крушении малазийского Boeing МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 г.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы «Боинга» не меняется». По ее мнению, выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано».

«Россия изначально предлагала работать совместно и опираться только на факты. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль. Звучит как злая шутка, но Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, подарив ей возможность подделывать доказательства и оборачивать дело в свою пользу», - считает Захарова.

По ее оценке, следствие игнорирует «неопровержимые доказательства от российской стороны», в то время как доказательная база следствия предоставлена силовыми ведомствами Украины, «которые, несомненно, являются заинтересованной стороной».