Путин внес в Думу законопроект о приостановке соглашения с США об утилизации плутония

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия соглашения с США об утилизации плутония.

«Приостановить действие соглашения об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области...», - говорится в тексте документа.

Решение о возобновлении соглашения может принять президент России.

Соглашение об утилизации плутония Россия и США подписали 29 августа 2000 г. Документ предусматривал механизмы утилизации излишков оружейного плутония в странах с помощью производства из него смешанного оксидного топлива, использования в энергетических ядерных реакторах, перевода в формы, непригодные для создания вооружений, а также захоронения.