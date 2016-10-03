Турция на три месяца продлила режим ЧС

Власти Турции приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный после попытки военного переворота в стране. Режим ЧС будет действовать еще 90 дней.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции состоялась попытка переворота. Мятеж был подавлен. Погибли более 240 турецких граждан, еще около 2000 человек получили ранения.

Вчера стало известно, что в Турции задержан брат проповедника Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в причастности к организации переворота.