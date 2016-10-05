СБ ООН не принял резолюцию с осуждением обстрела российского посольства в Дамаске

Заявление Совета Безопасности ООН с осуждением минометного обстрела посольства России в Дамаске не было принято, следует из заявления российского постпредства при всемирной организации. «В связи с минометным обстрелом российского посольского комплекса в Дамаске российская делегация инициировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее этот теракт. Оно было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы. Американцам неуклюже подыграли англичане и украинцы», - цитирует ТАСС заявление.

Российские дипломаты подчеркнули, что поведение представителей США, Великобритании и Украины «свидетельствует об их вопиющем неуважении к Венской конвенции о дипломатических сношениях», требующей защищать дипломатические и консульские объекты и персонал. «Приходится констатировать, что моральные устои некоторых наших коллег по СБ серьезно пошатнулись», - отмечается в заявлении.

Посольство в Дамаске 3 октября подверглось минометному обстрелу. Лишь по случайности никто из сотрудников не пострадал, сообщали в МИДе. По информации российского внешнеполитического ведомства, обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируется террористическими группировками «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в России) и «Файлак ар-Рахман».