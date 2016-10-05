Ходорковский обещал поддержать Навального на президентских выборах

Проект «Открытой России» «Вместо Путина» на президентских выборах 2018 г. поддержит Алексея Навального, если его допустят к выборам. Это в Twitter cообщил инициатор проекта Михаил Ходорковский.

Он представил проект «Вместо Путина», с помощью которого планирует отобрать кандидата на президентские выборы 2018 г. в середине сентября. Предполагается, что кандидатов будет предлагать экспертное жюри и зарегистрированные пользователи, на сайте пройдет голосование за них, а на последнем этапе, как планируется, проголосуют члены жюри. Среди предложенных экспертами кандидатов был и Навальный, а также председатель «Парнаса» Михаил Касьянов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, экс-министр финансов Алексей Кудрин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие. Часть кандидатов в тот же день заявила, что в проекте они участвовать не собирались.