Кириенко назначен замглавы администрации президента

Гендиректор госкорпорации «Росатом», бывший премьер-министр Сергей Кириенко назначен на должность замглавы администрации президента, сообщается на сайте Кремля. Указ вступает в силу с 5 октября 2016 г.

Ранее эту должность занимал Вячеслав Володин, который сменил Сергея Нарышкина на посту председателя Госдумы. Сергей Нарышкин, в свою очередь, получил назначение директором Службы внешней разведки России.

Среди других претендентов на пост замглавы администрации президента СМИ называли начальника управления общественных проектов Кремля Павла Зеньковича, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, а также секретаря Общественной палаты, сопредседателя центрального штаба ОНФ Александр Бречалова.

Сергею Кириенко 54 года. В апреле 1998 г. в 35 лет он стал самым молодым премьер-министром в истории России. Президент Борис Ельцин «продавил» его назначение после двух отказов Думы, с третьего раза. 17 августа 1998 г. Кириенко объявил дефолт и был отправлен Ельциным в отставку.

В 1999 г. он выдвигался в мэры Москвы и в Госдуму - лидером партсписка Союза правых сил. Депутатом Госдумы он был в 1999-2000 гг. и возглавлял фракцию СПС. 18 мая 2000 г. был назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Через год он также возглавил госкомиссию Российской Федерации по химическому разоружению.

14 ноября 2005 г. Кириенко был отстранен от должности полпреда и возглавил федеральное агентство «Росатом». В декабре 2007 г. он стал гендиректором госкорпорации «Росатом», созданной на базе агентства.