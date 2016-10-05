Лондон определился с четырьмя основными требованиями на переговорах по Brexit

Британское правительство определилось с четырьмя основными требованиями, по которым на переговорах о выходе из ЕС не будет уступать ни при каких условиях. С таким заявлением выступил помощник министра по делам Brexit Стюарт Джексон.

По его словам, во-первых, Лондон исключает возможность сохранения каких-либо платежей в бюджет ЕС для получения доступа британских компаний к единому европейскому рынку. Во-вторых, британские власти не планируют допускать компромиссов по вопросам миграции, законодательства и свободы от юрисдикции европейских судов.

«Мы стремимся оправдать веру и доверие британцев... Не будет никаких взносов в бюджет ЕС, никакой юрисдикции Европейского суда, наступит конец свободному перемещению, при этом британские законы принимаются нашим суверенным парламентом», - передает его слова Bloomberg.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Великобритании изучает возможность в качестве временной меры предложить ЕС оплату за доступ банков к операциям на едином европейском рынке.