Путин и Эрдоган обсудили по телефону сирийский вопрос и реализацию совместных проектов

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону сложившуюся в Сирии ситуацию, а также реализацию совместных проектов в энергетической сфере. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Разговор по телефону состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-турецкого сотрудничества. Отмечена заинтересованность в дальнейшем поэтапном восстановлении торгово-экономических связей, реализации крупных совместных проектов в энергетической сфере», - говорится в заявлении Кремля. Путин и Эрдоган, в частности, обсудили строительство первой турецкой АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».