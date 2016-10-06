Мадуро объявил о предстоящей встрече с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о своем намерении в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передаетПрайм со ссылкой на национальное государственное телевидение. «Очень скоро я встречусь с президентом Владимиром Путиным, чтобы конкретизировать соглашения по всем направлениям – военному, финансовому, экономическому, сельскохозяйственному, торговому», заявил лидер Венесуэлы на встрече с производителями штата Португеса.

По итогам встречи Мадуро не исключил возможности заявлений, связанных с решениями на недавней неформальной встрече ОПЕК в Алжире о стабилизации нефтяного рынка и контроля за ценами.