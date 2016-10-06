Шойгу рассказал об основных итогах операции в Сирии

В Сирии за год российской операции удалось освободить от террористов значительную часть территории, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он сообщил на военно-технической конференции, посвященной совершенствованию вооружения с учетом сирийского опыта.

«Прошел год, как наши Вооруженные силы выполняют боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. За это время удалось стабилизировать ситуацию в стране, освободить значительную часть ее территории от бандформирований международных террористов, наладить работу российского центра по примирению враждующих сторон», – сказал Шойгу.

В понедельник, 3 октября, стало известно, что США приостанавливают участие в двусторонних каналах связи с Россией, которые были созданы для поддержания режима прекращения боевых действий. В официальном заявлении говорилось, что США не жалели усилий на разработку и попытку реализации договоренностей с Россией, направленных на сокращение насилия, обеспечение гуманитарного доступа, а также направленных против «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в России). По мнению Вашингтона, «к сожалению, Россия не выполнила свои обязательства, включая обязательства по международному гуманитарному праву и резолюции 2254, а также она не желает или не способна обеспечить выполнение договоренностей, с которыми Москва согласилась».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в Москве сожалеют о выхо­де США из диалога по Сирии, но надеются, что контакты с Вашингтоном в особо чувствительных областях продолжатся.

Разрыв отношений стал апофеозом провала объявленного три недели назад перемирия, которое было последней попыткой Барака Обамы за оставшиеся четыре месяца до смены администрации решить кризис в Сирии политическим путем.

Во вторник стало известно, что в Сирию доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300. По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, это исключительно оборонительная система, которая никому не представляет угрозы.