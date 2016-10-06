Третий малый ракетный корабль Черноморского флота направлен в Сирию

Третий за последние дни малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота «Мираж» отправился из Севастополя в Сирию. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в силовых структурах Крыма. Собеседник агентства подчеркнул, что «Мираж» несет на борту противокорабельные ракеты «Малахит».

В самое ближайшее время Средиземноморскую эскадру ВМФ России пополнят два малых ракетных корабля: «Серпухов» и «Зеленый дол», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», которые вышли из Крыма 3 октября.

«Мираж» – корабль проекта 1234.1 советской постройки, проектным полным водоизмещением 730 т. Он прославился в ходе российско-грузинского конфликта 2008 г., когда выпустил ракеты по грузинским катерам, предположительно потопив один из них.

Во вторник, 4 октября, стало известно, что в Сирию доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300. По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, это исключительно оборонительная система, которая никому не представляет угрозы.