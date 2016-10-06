Песков: Кириенко уже работает до ночи

Назначенный накануне первым замруководителя администрации президента экс-руководитель «Росатома» Сергей Кириенко уже приступил к работе и в первый же день работал «до ночи», сказал Дмитрий Песков во время телеконференции. «Кириенко к работе приступил еще вчера. уже работает – вчера, собственно, до ночи», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, как приход Кириенко на должность куратора всей российской внутренней политики, который по своей партийной карьере (возглавлял фракцию СПС в Госдуме) имеет репутацию «либерального политика», может сказаться на этой сфере, Песков отметил, что определяет курс только Владимир Путин, а его выбор в пользу Кириенко обусловлен в первую очередь только его нынешними профессиональными качествами.

«Российскую политику определяет президент России. Не Кириенко, а президент Путин. Вот из этого надо исходить. Второе – президент в первую очередь оценивает нынешние деловые качества человека, когда принимает решение о его назначении на ту или иную должность», – сказал Песков.

Он никак не прокомментировал вопрос журналистов о том, может ли Кириенко возглавить наблюдательный совет «Росатома». «Что касается каких-то совмещений постов, то не могу ничего анонсировать», – сказал Песков.