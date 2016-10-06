Первый канал сообщил об обстреле в Алеппо гостиницы с журналистами

В ночь на 6 октября в Алеппо под обстрел попала гостиница, где проживают иностранные журналисты, в том числе группа «Первого канала», и сотрудники международных организаций - ООН и Красного полумесяца. Об этом сообщает служба новостей «Первого канала». Никто не пострадал, один снаряд попал по крыше, еще несколько разорвалось во дворе.

«Это были неуправляемые снаряды. Трудно определить, откуда они прилетели. Скорее всего, это направление района Бустан-аль-Каср. Хорошо, что обошлось без жертв», - цитирует канал сирийского военнослужащего. Канал утверждает, что отель обстреляли боевики и бандиты, всего по зданию было выпущено шесть мин. Журналисты приводят мнение сирийских полицейских о том, что при обстреле, скорее всего, использовались самодельные минометы и боеприпасы калибром 80 мм.