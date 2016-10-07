Ураган «Мэттью» добрался до Флориды, число жертв на Гаити достигло 478 человек

Число жертв урагана «Мэттью» на Гаити увеличилось до 478 человек, передает Reuters.

По информации телеканала FOX News, ураган достиг берегов штата Флорида, при этом его сила ослабла до третьей категории. Президент США Барак Обама ранее объявил о введении режима ЧС во Флориде и Южной Каролине.

На данный момент около 400 000 жителей Флориды остались без электричества. В штате идут сильные ливни, видимость очень низкая, на мысе Канаверал, где находится космодром NASA, скорость порывов ветра составляет 48 м/с. По данным метеорологов, эпицентр урагана переместился на сушу и находится в 75 км от Дейтон-Бич во Флориде. Он идет на северо-запад со скоростью около 6 м/с. Скорость ветра в эпицентре сейчас составляет 54 м/с.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее говорил, что ситуация серьезная. Ураган представляет угрозу жизни и здоровью. Он призвал жителей штата по возможности эвакуироваться. «Нужно эвакуироваться, иначе ураган убьет вас», - сказал глава региона. Помимо Флориды ураган затронет территорию Южной Каролины, также он может обрушиться на Джорджию и Северную Каролину. Власти рекомендовали эвакуироваться 2 млн человек четырех штатов.