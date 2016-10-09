Напавший на посетителей ТЦ в Минске направлен на психиатрическую экспертизу

Молодой человек, напавший с бензопилой и топором на посетителей торгового центра «Новая Европа» в Минске, направлен на стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Напомним, в результате инцидента одна женщина погибла и еще одна получила ранения.

«Психическое состояние подозреваемого, который является студентом высшего учебного заведения, вызывает у следствия вопросы. В этой связи следствием в отношении 17-летнего минчанина назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», – сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Отмечается, что в момент совершения преступления подозреваемый не был в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных веществ. Сам он утверждает, что употреблял алкоголь за несколько часов до происшествия.