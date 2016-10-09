ЦИК Грузии подвел предварительные итоги выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жвания отметила, что парламентские выборы в стране прошли спокойно и без серьезных нарушений. «Мы уже выслушали различные оценки от международных наблюдателей о деятельности избирательной администрации. Почти все оценки были положительные и позитивные», – сказала Жвания.

Выборы в Грузии проходят по смешанной избирательной системе – 77 человек избираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), 73 – по одномандатным округам (по мажоритарной системе).

ЦИК уже обработал 99,41% бюллетеней. Что касается голосования по пропорциональной системе, то здесь с большим отрывом лидирует правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,61%. На втором месте оппозиционная партия «Единое национальное движение», за которую проголосовали 27,04%.

Больше ни одной партии не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Шансы на это пока еще остаются у партии «Альянс патриотов Грузии», которая имеет, по последним данным, 4,99% голосов.

Что же касается одномандатных округов, то здесь ситуация сложнее. По словам председателя ЦИК, с большой долей вероятности в 50-53 округах из 73 будет назначен второй тур выборов, так как там кандидаты не смогли преодолеть необходимый пятидесятипроцентный барьер.