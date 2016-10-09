Министр обороны Великобритании обвинил Россию в разрыве отношений с Западом

Британский министр обороны Майкл Фэллон обвинил Россию в том, что она отказалась от партнерских отношений с Западом. «Мы очень обеспокоены. Мы наблюдаем гораздо более агрессивную Россию. Мы надеялись, что Россия станет партнером Запада, но, очевидно, она решила стать соперником», – заявил Фэллон в эфире телеканал ВВС.

«Россия играла мускулами на Черном море, военизировала Крым, мы видели, какое давление было оказано на страны Балтии», – добавил министр. Он также выступил против российской политики в Сирии и поддержал идею создания бесполетных зон в этой стране.

Напомним, ранее госдепартамент США объявил о прекращении диалога с Россией по Сирии. По мнению госдепа, агрессивная политика российских властей несовместима с мирным урегулированием. Вчера в СБ ООН рассматривались два проекта резолюции по Сирии – российский и французский, но оба они были заблокированы.